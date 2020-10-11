深圳綜合改革試點方案　改革土地管理制度

國務院辦公廳等部門周日（11日）印發深圳綜合改革試點的實施方案，關注創業板改革、數碼人民幣和建設粵港澳大灣區數據平台等。方案強調深圳的土地管理制度將改革，除了國務院授權的永久農地外，其餘農地可轉為建設用地，推進二、三產業混合用地，即用作建設工業、建築業、房地產、金融等用地。

國務院辦公廳等部門委託深圳市政府，批准上述土地管理制度審批事項；同時活化舊有工業用地，規劃調整土地供應、收益分配、歷史遺留用地等問題，並以現有建設用地進行開發建設的市場化機制，完善閒置土地使用權收回機制。

與此同時，方案強調要深化「深汕特別合作區」等區域的農村土地制度改革，支持在公共資源交易平台上，建設自然資源資產交易市場，完善一、二級市場聯動的土地市場服務監管體系，並試點實行土地二級市場預告登記轉讓製度。

在央行數碼貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上，成立金融科技創新平台，支持開發數碼人民幣內部封閉試點測試，推動相關研發應用及國際合作。在粵港澳大灣區數據平台方面，則設立數據交易市場或按現有交易場所展開數據交易。