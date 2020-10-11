涉比特幣詐騙案　3台灣人獲刑

香港早前揭發涉額高達30億港元的虛擬貨幣比特幣交易平台「My Coin」詐騙案，總公司設在香港的「氪能─比特幣礦業集團」2014曾到台灣辦投資說明會，找來早年到台發展的港星彭偉華站台。此公司單在台灣涉款已多達逾1億元新台幣，涉及逾百名台民眾，彭男隨後被台北地檢署通緝至今。台北地方法院日前宣判，涉案3名台灣民眾被判囚2年至2年半。全案仍可上訴。

彭男等人於2014年初以「裕勢投資公司」名義在台灣多間酒店，舉辦投資說明會，聲稱民眾投資比特幣後，可獲得年利率最高可達265%的報酬。民眾投資後，未有收回獲利，到涉事公司查看後發現人去樓空，才得悉受騙。「Mycoin」平台更於2015年倒閉，受騙人數超過3000人，台投資者隨後在台、港控告氪能集團、彭男等人涉嫌欺詐。

擔任該集團台灣最上線的男子林飛宏、其擔任集團會計的女兒林美妤、與下線王金陽到案後，否認吸金，惟檢方起訴他們涉非法經營銀行業務罪嫌。法官認為林男在此案中吸金逾6197萬元（新台幣，下同，約1696萬港元）、王男吸金2730萬（約747萬港元），各獲利57萬餘元（約15萬港元）及31萬餘元（8.4萬港元），而林女僅領固定薪水18萬元（約4.9萬港元），但由於有投資者表示「投資有賺有賠」，追究事件，法院逐作上述判決。