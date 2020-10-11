網爆派出所所長辦案索錢　市公安局介入調查

內地有網民日前爆料指，湖南張家界市慈利縣鯉魚橋派出所所長劉鵬，在辦案期間向涉案公司索要5000萬元（人民幣，下同，約5852萬港元），更指交了錢便能撤案。市公安局周日通報，指有關案件屬於前年的一宗非法經營案，正與紀檢監察組核實及調查事件。

前武漢遠成集團（下稱遠成公司）的法定代表葉思，日前在網上公開多段當年與劉鵬的對話錄音。劉某稱辦案就是為了「搞錢」，更指「初衷是搞個千把萬兩千萬就行了」。他還在錄音中明言：「我們每次辦這種案子都是這樣搞的，等你（遠成公司）感覺到危險以後就談錢。」遠成公司還在社交平台貼出照片，指劉鵬赴湖北武漢調查期間，曾經接受美女陪侍。

有公司員工憶述，去年湖南慈利縣警方曾跨省將公司兩名員工帶走，公司派人前往慈利陳述案情。劉鵬和派出所指導員塗紹吾起初獅子大開口，指如果遠成公司交錢便可撤案。後來慈利公安不斷降價，直至今年六月將「贖金」降至800萬元（約936萬港元）。

劉鵬上周六向內媒辯稱，當時在錄音中所謂的「搞錢」，其實是指上繳違法所得的「罰金」。他又強調，目前雖然已被免職，但並不是因為上述問題。