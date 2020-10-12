山西財經大學爆諾如病毒　知情人︰校醫院已住滿患者

山西財經大學爆發諾如病毒，多名師生近日集體感染。校方周日（11日）晚上通報，截至當天下午5時，校醫院內仍有22名患者出現腹瀉、嘔吐等症狀留醫，57人症狀消失仍在隔離觀察，疾控部門已分別於上周三（7日）及上周六（10日）到醫院取樣，合共11人確診。另有知情人士透露，目前該校醫院已住滿病人，且幾乎每天都增加10宗病例。

學生李菲（化名）接受傳媒採訪時表示，她上周三已聽說有同學上吐下瀉，當天即有一幢男生宿舍的整層樓被隔離，該層學生被迫停課，並由班委負責送飯；惟出現症狀的學生愈來愈多，「如今校醫院已經住滿了」。她又稱，學生們起初也不知道校內發生諾如病毒感染的情況，直至金融學院一張內部通知截圖在同學們之間傳開，大家才知道此事。

校方先後在上周四（8日）及周日兩度通報情況。據通報，該校已把出現症狀的學生集中到校醫院進行治療，並對發病集中的宿舍樓層重點觀察，同時對學生宿舍、食堂、教室進行消毒。經太原市衞生監督部門檢測，未發現患者有同一食物來源，校內飲用水無問題。

對此，不少學生對感染源未明顯得十分擔憂。李菲指出，學校餐具不衞生已非「一兩天的問題」，消毒櫃的燈從沒打開，直至爆發諾如病毒後，餐具才明顯變得乾淨。學生又稱，自今年9月開學後，基於新冠肺炎疫情防控要求，學生非必要根本不會外出，且十一長假也只放3天，原則上不能離開山西，故認為感染源必定在校內。

根據中國疾控中心消息顯示，從今年9月以來，全國已報告超過30次諾如病毒爆發情況，涉及病例約1500宗，主要發生飲食服務單位和集體食堂，比起同期新冠肺炎病例更多。中疾控提醒，患者多在進餐後24小時內出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等胃腸道症狀，患者應及早就醫，主要預防措施包括注意飲食衞生，飯前便後洗手，不吃未熟透食物等。