妙齡女整容命喪手術台　整形醫院事後繼續營業

江蘇徐州市睢寧縣21歲女子小嬌（化名），早前花逾10萬元（人民幣，下同，約11.5萬港元）到常州市的整形醫院，接受隆胸、隆鼻及豐唇手術，未料竟命喪手術台。事件被小嬌的閨蜜在網上曝光，內媒記者展開調查後，涉事的整形醫院「常州瑤瑤慕妍醫療美容門診部有限公司」負責人竟還謊稱「根本不知道這事」，且直斥網貼誹謗，揚言追究小嬌的閨蜜的法律責任。

網名「洋洋_36」的女網民上周二（6日）在網上發貼稱，她本月3日下午2時許陪同小嬌到「慕妍醫療」進行手術，未料等待足足13個半小時，仍未見小嬌離開手術室。期間，她多番追問醫護，對方卻一直聲稱「手術快結束，馬上出來了」。後來，她發現醫護先後離開，心想不對勁，於是報警，才得知小嬌已被送到殯儀館，直斥︰「你們開的是醫院嗎？里面的護士和負責人都是演員吧！」

內媒記者事後向警方查詢，警方證實上周二晚上接到慕妍醫療的工作人員報案，指一名女子在整形手術中發生意外，現場搶救效果不佳，遂把女子送到常州市武進人民醫院搶救，惟最終搶救無效死亡。經查，警方發現慕妍醫療證件齊全，不存在非法行醫情況，將把案件轉交常州市衞健委處理。

常州市衞健委則指，小嬌當時接受3個手術，在最後一個手術接受鼻梁整形時，醫生發現其血壓、心率下降，於是展開急救，並轉到搶救，但最終不治。由於尚未進行屍檢，當局目前無法確認死因，但肯定是手術發生意外導致小嬌死亡。事後，家屬接受司法部門及警方調解，已於上周二（6日）與慕妍醫療達成協議，慕妍醫療賠償逾100萬（約115萬港元）給家屬。衞健委其後責令慕妍醫療停業整改。

事後，記者又到慕妍醫療採訪，卻發現該機構依然正常營業。一名負責人接受採訪時聲稱，「網帖反映有客戶死在手術台上都是假的」，並指有人企圖勒索被拒，才編造謊言。惟記者表明已向官方查詢後，該負責人卻指「我不承認這個事情」，並借故離開。記者隨後通知衞健委，衞健委負責人隨即聯繫慕妍醫療負責人，對方卻表示以為停業整頓只是不能手術。