新冠肺炎：青島6人確診　全市病毒檢測料5日完成

山東省青島市爆發新一波新冠肺炎疫情，截至周日（11日）晚上11時，當地共發現6宗新確診病例，6名無症狀感染者，均與該市胸科醫院有關。目前，山東省委、省政府已在青島設立前方指揮部，該市已啟動應急響應機制，同時加快全市社區病毒核酸檢測，料5天內完成。鄰近山東多地疾控中心則相繼發出提示，呼籲市民近期如非必要勿前往青島。

青島上周六（10日）發現3宗無症狀感染者後，共排查到密切接觸者和市胸科醫院所有住院患者及陪護人員377人，其中9人病毒核酸檢測結果顯示受感染，包括8名市胸科醫院住院患者及陪護人員、1名患者家屬，經專家判定，其中4人確診、5人為無症狀感染。而當地周日公布的3名無症狀感染者當中，58歲的韓姓男住院者，及53歲江姓女陪護也轉為確診。

青島市衞健委通報，當地已排查全市醫療機構工作人員、新住院患者和陪護人員143,893人，已有結果的114,862人全部無感染。據了解，3宗確診病例所在小區的負責街道青島市市北區洛陽路街道辦事處證實，出現確診病例的單元已封閉，但小區沒有封。

與這波疫情有關的青島市胸科醫院，周日經已停診，具體開診時間另行通知。據該院工作人員稱，目前該院仍有新冠肺炎患者住院，但確診者的住院區域與其他住院患者是分開的。另醫院的醫護和工作人員每14天會接受一次核酸檢測，目前沒有醫護人員感染。

另內地周一（12日）公布新增21宗境外輸入新冠肺炎確診病例。至今全國累計85,578人確診，當中4634人病亡。