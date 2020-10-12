颱風浪卡形成　最快周二晚上登陸海南沿岸

中國大陸氣象台周一（12日）上午表示，今年第16號颱風「浪卡」經已形成，目前位於南海中東部海面，預料將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，風力逐漸增強。海南省氣象局預計，浪卡將於周二晚上於當地沿岸登陸。

海南省氣象局周一上午9時30分發布風風四級預警，指浪卡目前中心位於北緯17.6度，東經117.3度，即距離海南省萬寧市偏東方向約740公里的南海中部海面上，中心附近最大風力為8級（每秒18米）。預計浪卡於周二（13日）晚上在海南島東部一帶沿岸登陸，登陸時風力約9至10級（每秒23至28米）。浪卡之後將穿過海南島，經北部灣轉吹向越南北部沿海。

受颱風和冷空氣共同影響，周一上午8時至周二上午8時，台灣海峽、巴士海峽、南海北部和中部偏北海域、北部灣、西沙群島附近海域、海南和廣東省沿岸將有6至7級大風，其中南海北部海域及海南島東部沿岸風力更可達8-9級、陣風10至11級。

台灣氣象局表示，按目前路線，浪卡向西移動，應不會對台灣造成直接影響。但受其外圍環流影響，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區未來兩天或有局部大雨或豪雨。