大陸官媒嚴詞警告　台獨之日就是統一之時

台灣的蔡英文總統日前在雙十活動上表示，面對區域的和平穩定受到威脅，台灣「不畏戰，不求戰」。對其言論，大陸官媒在周一（12日）發表的評論中再次警告，假如民進黨和台獨勢力敢在分裂的路上「邁出關鍵性一步」，大陸將採取必要手段，「到時台獨之日就是統一之時」。

官媒在評論中表示，有關講話中涉兩岸關的內容，延續對抗思維和敵對意識，鼓噪勾連外部勢力，再次暴露民進黨當局謀獨本質。民進黨當局及台獨分裂勢力一方面在新冠疫情期間大搞所謂口罩外交，企圖以疫謀獨；另一方面在操弄去中國化，瘋狂打壓兩岸民眾正常交流交往，圖謀製造兩岸「脫鈎」。

文章批評，民進黨當局及台獨分裂勢力為了謀取政治私利，加緊勾連港獨以及外部勢力。面對美國在台灣問題上向大陸蓄意挑釁，民進黨當局無條件配合，妄圖「聯美抗中」、「倚美謀獨」，又花費巨資向美國購買武器，債留子孫的同時，也將台灣民眾綁上了台獨戰車。

官媒指出，解放軍接連在台海地區組織實兵演練，加大機艦巡航頻次與力度，正是為震懾台獨，警告外部干涉勢力。文章最後引述國防部新聞發言人譚克非稱，如果台獨分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，陸方必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。