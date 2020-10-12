台前情報官指李孟居非間諜　賴清德批陸「強迫告白」

大陸官媒周日（11日）報道打擊台灣間諜活動，當中披露有關屏東縣枋寮鄉前鄉政顧問李孟居案件細節。但台灣的前軍情局官員稱，台方已不派軍情人員到大陸，質疑怎會有「數百宗間諜案」。台灣的國案部當晚回應，會留意事態後續發展。賴清德副總統周一（12日）表示，任誰都看得出李是被「強迫告白」，強調台政府會為其提供必要協助。

台媒報道指，為保護情報人員安全，台軍情局早已不派情報人員前往大陸，改為吸收在台灣或海外的大陸人。有台灣退休情治官員稱，李並非由台方情報單位招攬，而他拍攝軍事基地的手法很不專業，根本沒有接受訓練。假如李真的受台軍情局指使，大陸一定會直接公布軍情局指派任務的情報人員和身份。

賴清德上午出席一個外交部活動時，接受媒體訪問稱，任誰都看得出這次事件是「押人在先、強迫告白在後」的戲碼，強調北京當局不要天真以為可對台灣人民會產生效果。

另高雄市長陳其邁認為，大陸作法愚蠢，也會讓兩岸人民愈來愈遠；質疑整個事件就是構陷設局，以莫須有的罪名來構陷李入罪，對此感到「非常不以為然」。台民進黨立委陳亭妃同日表示，大陸選擇在雙十的時間點，把台灣人民「被自白」的方式作為宣傳，是極盡不友善。