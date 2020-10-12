縣反貪局副局長兄弟遭嫁禍　真兇19年後終獲刑

安徽省阜陽市19年前一宗故意傷人案，被告為縣檢察院反貪局副局長及其胞弟。兩人雖然自稱冤枉，並遭辦案人員刑訊逼供，但最終仍各判入獄。直至去年案件重啟調查，才還二人清白。而傷人案的真正主謀則被判有期徒刑20年，並罰款10萬元人民幣（約11.6萬港元）。

據內媒報道，2001年時任阜陽市太和縣檢察院反貪局副局長的李金奎，涉嫌指使胞弟李金泉等人，在同年2月27日晚潛入太和縣公安醫院，持刀和鋼管襲擊當時正住院、與李家曾有過節的前胡總鄉葛紀村村委委員劉俠義及其妻。該案其後升格為反黑專案，涉案人數共16人，而最終僅李金泉一人被判故意傷害罪，判刑1年半。其兄李金奎則另因非法持有槍枝罪同樣判刑1年半。

宣判後，李金泉等人不斷上訴，但均被駁回。直至去年4月，中央掃黑除惡第14督導組進駐安徽，決定重啟調查。一個月後，安徽東方民生藥業有限公司法定代表人肖慶雲被查出為買兇傷人的真正主謀。而當年的太和縣公安局治安大隊民警肖克銀，則協助肖慶雲將案件成功嫁禍給李氏兄弟。

肖家當年與劉家有矛盾，剛巧劉男因與李家發生衝突入院，肖慶雲於是託人出錢到醫院向劉男報復。為防止事情敗露，肖慶雲事後託時任太和縣縣長肖軍，向時任縣公安局副局長梁俊卿輸送利益，以求在案件查辦中替他撇清關係。

據內媒上周五（9日）獲取的案件一審判決書顯示，安徽省滁州市琅琊區人民法院上月27日，以虛開增值稅專用發票、尋釁滋事、強迫交易、故意傷害等罪，判肖慶雲合併執行有期徒刑20年，並罰款10萬元人民幣（約11.6萬港元）。至於肖克銀則因尋釁滋事罪和故意傷害罪，共判2年10個月有期徒刑。同案其餘被告人則分別判處17個月至8年2個月不等的有期徒刑，並罰款。

去年終獲改判無罪的李金泉，事後向當年對他刑訊逼供的3名辦案人員提出起訴。今年8月，其中2人已被安徽省池州市检察院提起公訴。至於李金奎亦正就肖克銀當年涉嫌徇私枉法，持續向法院提出申訴。