內地出台伊斯蘭教朝覲管理辦法　朝覲者須愛國守法

國家宗教事務局、外交部、公安部、文旅部、國家衞健委、海關總署、國家市監總局及中國民航局周一（12日）聯合公布《伊斯蘭教朝覲事務管理辦法》》（下稱《辦法》），對伊斯蘭教朝覲事務管理作出詳細規範。其中規定，除中國伊斯蘭教協會以外，其他組織或者個人不得組織朝覲活動；朝覲者必須愛國守法等。《辦法》將於今年12月1日起實施。

《辦法》共7章42條，當中規定信仰伊斯蘭教的中國公民的朝覲活動，應當有組織、有計劃、有秩序和依法進行。除中國伊斯蘭教協會以外，其他組織或個人不得組織朝覲活動。公民申請朝覲，應當具備基本條件並報名排隊，包括「愛國守法，品行端正」、「未參加過朝覲」等。

至於朝覲費用收取與使用，應當遵循據實核算、公開透明、專款專用原則，除前款規定外，任何組織或者個人不得借朝覲名義收取任何費用。另朝覲人員應當遵守中國法律和有關國家法律，遵守朝覲工作管理規章制度，反對宗教極端思想，展現良好形象。

通報指，《辦法》是依據《出境入境管理法》、《國境衞生檢疫法》、《宗教事務條例》等法律法規，貫徹有組織、有計劃的朝覲政策，堅持保障公民宗教信仰自由、朝覲人員合法權益與維護國家安全、社會和諧相統一，堅持權利與義務相統一，堅持國際通行做法，與中國特色管理相統一，體現公開公平公正、便民高效、自律有序、監管到位的原則。