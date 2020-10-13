印度在邊境修建44座橋樑　防長︰將滿足軍方需求

中印邊境局勢持續緊張。印度傳媒報道，印度周一（12日）正式開通位於邊境地區的44座橋樑，印度防長辛格更通過視頻形式，參與通車儀式，並在講話中提及邊境局勢，強調該些橋樑將滿足軍方的運輸和後勤需求。

據報道，該44座橋樑由印度邊境道路局負責修建，長度介乎30米至484米不等，分布於七個地區。其中，查謨和克什米爾地區共10座、喜馬偕爾邦2座、北阿肯德邦8座、旁遮普邦和錫金邦各4座，而拉達克地區及藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦，Arunachal Pradesh）亦各有8座。

辛格指出，該些橋樑將改善印度西部、北部和東北部偏遠地區的連通性，實現當地民眾願望，同時滿足武裝部隊全年的運輸和後勤需求。另報道引述印度官員稱，該些橋樑均位於具戰略意義的地區，能助印軍確保士兵及武器的快速機動。

針對印度在中印邊境修建高海拔、全天候高速公路一事，中國外交部發言人汪文斌此前曾回應，重申中方不承認印度非法設立的所謂「拉達克中央直轄區」，反對在邊境爭議地區開展以軍事爭控為目的的基礎設施建設。根據中印雙方近期達成的共識，任何一方都不應在邊境地區採取任何導致局勢複雜化的行動，避免影響雙方為緩和局勢所作的努力。