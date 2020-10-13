颱風「浪卡」逼近　三亞市今起關閉所有景區

今年第16號颱風「浪卡」逼近海南，三亞市旅游和文化廣電體育局周一（12日）深夜通報，按照三亞市三防指揮部要求，該市將於周二（13日）上午8時起關閉所有景區景點，該局又要求各企業必須及時完成低窪地區及海邊工作人員撤離工作，並制止遊客不安全行為。

市旅文局要求，各區要加強對設備設施的加固和維修，確保設施安全穩固；同時各旅遊文體企業必須完成低窪地區人員轉移工作，尤其海邊工作人員要及時撤離，板房、工棚、危房內的人士都要轉移到安全地帶。各景區須根據實際情況，做好各項防颱準備工作，並通過LED屏或告示牌，向遊客發布颱風預警信息，制止遊客不安全行為。

另外，涉海涉水景區要做好防溺水等海濱旅遊安全工作，涉山景區則要做好防風防墜落，以及預防山泥傾瀉等自然災害工作，必要時停止海上遊樂項目和高空遊覽項目，直至景區暫停營業。

通報同時要求，旅行社要及時調整旅遊路線安排，加強與遊客溝通和疏導，與遊客保持聯繫，及時把颱風動態告知遊客，提醒遊客盡量不要外出，注意人身安全。各區旅文局、各企業要安排人員24小時值班。另市旅文局已組成督導小組，對臨海景區、酒店等重點旅遊企業的重點部門、重點崗位的防颱風工作準備情況進行督導檢查。

據報道，亞龍灣海底世界、蜈支洲島旅遊區、西島海洋文化旅遊區、大東海旅遊區4間涉海旅遊企業，已於周一中午12時前停止營業，天涯海角遊覽區也於同日停止海上娛樂項目。