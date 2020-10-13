男子尋妻視頻揭女方未滿14歲結婚　網民質疑犯罪

江西上饒市一名42歲揭姓男子近日在網上發布「尋妻視頻」，指其25歲吳姓妻子9個月前出走後，一直下落不明。惟因揭男聲稱與妻子結婚12年、並育有4名孩子，引起輿論熱議；網民質疑揭男是否在吳女未滿14歲時已對其性侵，兩人婚姻是否合法等。揭男事後接受媒體採訪，辯稱視頻所稱結婚時間有誤。目前，警方已立案調查。

根據內地法律規定，女方結婚年齡不得早於20歲，且與未滿14歲少女發生性行為，無論對方是否自願，均構成強姦罪；而據揭男「尋妻視頻」中的說法，吳女與其結婚時只有13歲。事件引起爭議後，內媒記者採訪揭男及吳女的父親，揭男辯稱「我說錯了」。根據揭男提供的結婚證，兩人登記結婚日期為2016年6月。

揭男又稱，他與吳女在浙江金華市一間襪子加工廠相識，當年吳女只有15歲；兩人及後相戀，並於2011年舉辦婚禮，但未有領證，直至2016年才在上饒登記結婚。揭男向記者提供了2張常住人口登記卡，顯示吳女出生日期為1995年2月，而揭的女兒出生日期則為2011年10月。雖然揭男強調，他在吳女17歲或18歲時，才與她發生性行為，惟上述證件顯示，吳女誕下大女兒只有16歲。

吳父則表示，女兒確實與揭男在打工期間相識，當時兩人「肯定互相喜歡」，因為女兒是自己說要跟揭男離開，惟他並不放心。後來，他因舉家搬至廣州居住，便甚少與女兒聯繫。另揭男所在村的村幹部表示，揭男與吳女是合法夫妻，惟揭男一家本來就是貧困戶，目前其家庭狀況更加困難。

根據揭的「尋妻視頻」所述，吳女今年1月4日在鄉裏失蹤，警方翻查資料後發現，吳女今年6月2日曾用身份證購票，從江西撫州坐車到南昌，翌日再從西安坐車到寧夏銀川市，惟及後線索中斷。警方指出，由於監控畫面顯示，吳女當時是自行坐車離開上饒，並未作失蹤人口處理，惟對於網上爭議，警方已立案調查。另上饒市婦聯亦已介入了解。