新冠肺炎：內地多7宗輸入確診　青島逾300萬人完成檢測

內地周二（13日）公布新增13宗新冠肺炎確診病例，6宗為本地確診，7宗由境外輸入。據了解，國家衞健委當日公布的新增本地確診病例，實為山東青島市周一通報與當地胸科醫院相關的個案。自青島爆發新一輪疫情後，當地已啟動全市全民核酸檢測。據該市衞健委表示，截至周二上午8時，當地已完成逾300萬人的核酸採樣檢測，已有檢測結果的110萬多份樣本中，未發現有人受感染。

在周一晚的新聞發布會上，青島市疫情防控專家組組長、青島市疾病預防控制中心副主任張華強表示，這次疫情中的確診病例不是在社區中發現，而是在醫院篩查中發現，且病例已隨即轉入定點醫院隔離治療。鑑於目前社區傳播的風險較小、尚未發現社區確診病例，因此目前除青島市胸科醫院所在的樓山後社區定為中風險區域，其他區域風險等級不變。

這次疫情的全部確診患者，均與青島市胸科醫院有關。而該院劃設了部分區域，專門用作收治境外輸入新冠肺炎感染者。據了解，自年初疫情發生以來，當地另外3家醫院地曾發生過醫院感染的情況。4月初在青島市膠州中心醫院，兩名新冠肺炎確診患者便因為與境外輸入確診病例在同一病區接受治療因而受感染。

雖然目前青島的確診和無症狀患者均與胸科醫院有關，但專家強調不能忽略疫情具有一定社區性。復旦大學公共衞生學院教授姜慶五周一受訪時稱，這些病例究竟在哪裏感染、甚麼時間感染、是否共同感染等問題，至今仍有待調查。另由於病例在剛過去的長假期間分別離開醫院，在社區活動，因此姜慶五提醒，在長假期間曾到過當地的遊客，返回後兩周內也必需關注個人健康情況。

至於過去一日內地通報的各宗境外輸入病例，3宗出現在上海、廣東有2宗、內蒙和四川各1宗。至今全國累計85,591人確診，現有疑似病例7宗，至今累計4634人病亡。