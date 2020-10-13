藝術家修復非官方保護佛像　專家：若為文物或遭究責

內地藝術家褚秉超近日在重慶展出攝影作品，其中他修復非官方保護的50尊殘損佛像的前後對比引起爭議，網民認為此舉有破壞佛像之嫌。有學者周一（12日）指，即使佛像未被文物部門列入保護對象，亦屬於國家所有的文化遺產，非文物管理部門的人士不能擅自修復；若證實佛像屬古代文物，褚秉超或要承擔相應責任。

褚秉超在重慶十方藝術中心舉辦名為「我佛」的藝術展，展出作品為他在甘肅、陝西、寧夏等地找到殘損的50尊佛像，經修復的前後對比，他更將自己的個人形象和對佛像的理解融入造像之中。他表示，佛像並非被相關部門保護的文物，而是在山野間人迹罕至的地方找到，佛像周圍都沒有標識。展覽方指，褚秉超以水和泥修復佛像，沒有採用顏料等其他材料，若有問題可剝掉外層的泥塑。

西北大學文化遺產學院副教授于春指，若文物是用泥製造，或外層有彩繪，再用泥塑修復將對文物本身造成損害，產生破壞性的影響。他表示，褚秉超並非專業的文物保護人員，卻擅自修復文物，行為不妥；若文物保護部門認定上述佛像是文物，褚秉超可能要承擔一定的責任。