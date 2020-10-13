人大常委會審議刑法修正案　12歲殺人需負刑責

十三屆全國人大常委會第二十二次會議周二（13日）在北京展開，多項草案再次提交審議，其中刑法修正案建議將負刑事責任的年齡下調，年滿12至14歲的青年犯故意殺人、故意傷害罪，應當負上刑事責任。

內地未成年人犯案近年進一步加劇，社會公眾多次提出應降低未成年人犯罪後需負上刑責的年齡。刑法修正案提出，年滿12歲至14歲的未成年人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡，應負上刑責；因不滿16歲不予刑事處罰的未成年人，責令其家長或監護人加以管教，必要時依法進行專門矯治教育。

刑法修正案又建議增加特殊職責性人士性侵犯罪，對負有監護、收養、看護、教育、醫療等特殊職責的人士，與已滿14歲至16歲未成年女性發生性關係，不論對方是否同意，都應追究刑事責任，罪成可面臨3至10年的監禁。同時，對姦淫不滿10歲的女童或造成女童傷害，更可予以監禁10年、終身監禁或死刑。

內地近期爆出多宗冒名頂替上大學的事件，人大常委會提出應規定為犯罪。草案建議將盜用、冒用他人身份，頂替他人取得的高等學歷教育入學資格、公務員錄用資格、就業安置待遇的行為規定為犯罪，同時規定組織、指使他人者應從重處罰。