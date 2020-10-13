爆廢公社突遭Facebook下架　台網民哀嚎

Facebook群組「爆廢公社」有逾200萬成員，很多台灣網民都愛在此發文宣洩。但周二（13日）早上傳出該群組在沒預警下被下架，一眾網民頓時崩潰哀嚎。有管理員表示，Facebook今次並沒事先通知或說明下架理由，又強調群組內容沒有違反社群守則。

於2014年11月成立的爆廢公社突然被下架後，現已搜尋不到原頁面或任何內容，只見Facebook顯示「目前無法提供此內容」，又指「會發生此情況，通常是因為擁有者僅與一小群用戶分享內容、變更了分享對象，或是刪除了內容」。不少網民對此感到非常錯愕，並在其他相關群組詢問原委，而相關的「爆廢公社公開板」及「爆廢公社二館」則仍然存在。

有台媒引述一名管理員透露，該群組過去亦曾被關閉，但Facebook都會說明理由，今次卻完全沒任何理由與通知。對於有網民猜測是因為有成員張貼動畫電影連結所致，管理員否認稱群組從沒直播侵權影片。知名管理員范果旺亦發出公告，通知爆廢公社被Facebook下架的消息，重申內容沒有違反社群守則，對此表示無奈，並決定「全爆系社團即日起停止所有活動3天」以表哀悼。