電池爆炸外賣員嚴重燒傷　無人賠償或被迫中止治療

江蘇南京19歲外賣員呂洋洋，今年7月因室友的電動車電池爆炸起火，身體被大面積燒傷，至今生活無法自理。其所屬的外賣平台日前支付20萬元（人民幣，下同，約23萬港元）醫藥費後失聯，後續治療費更需50萬元（約58萬港元）。家屬透露，外賣平台和電動車廠家均不賠償，呂男或被迫中止治療。

事發於今年7月9日凌晨5時，呂洋洋所住宿舍一個正在充電的電動車電池爆炸起火，其臉部、胸背部、臀部、雙下肢燒傷紅腫，雙腳皮膚更破潰出血，需插喉協助呼吸。家屬指，呂男治療初期曾數次休克，雖然目前情況穩定，但暫時未能下床。他父母均已過世，一直與七旬的祖父母生活；由於老人以務農為生，他出事後家庭因醫療費陷入窘境。

家屬表示，呂洋洋第一階段的治療已經結束，仍欠下5000元（約5800港元）治療費；院方因費用問題建議先出院回家休養，但後期植皮、恢復治療或無法進行。家屬除希望外賣平台能出面積極應對，更向電動車生產廠家及電動車擁有人梁姓男子提起訴訟。

事主所屬公司相關負責人指，員工是自行攜帶電動車入職，均接受過安全培訓，包括電動車充電規範等。由於環境設備有限，宿舍樓下沒有充電設備，外賣員一般在晚上休息時才將電池拿回宿舍充電。負責人又指，電動車擁有人梁男事後離職，一直失聯，連法院傳票亦無法送達給對方；公司已為呂洋洋墊付醫藥費，以及為他募捐，將繼續在合理範圍內提供協助。