新冠肺炎：台增1宗境外輸入個案　患者從大陸回台後確診

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（13日）舉行記者會，指台灣新增1宗境外輸入病例，患者是一名40多歲的台籍男子，他今年2月至10月都在大陸江蘇工作，周日（11日）返台後，因有咳嗽、流鼻水等症狀，在機場接受檢測，並於周二（12日）確診；另外，台灣東洋藥品工業股份有限公司（下稱台灣東洋）同日宣布已取得德國新冠肺炎疫苗有條件授權，預計最快明年首季，有1000萬劑疫苗到貨。

指揮中心發言人莊人祥記者會上表示，新確診的患者本月1日在江蘇時便出現流鼻水、有痰的症狀，在自行購買感冒藥後並未前往醫院就醫，據悉，他的2名同事也同樣出現感冒症狀，同樣自行服藥未就醫。該患者確診後，台方以將同機的10名旅客列為居家隔離對象，而7名與患者有接觸的機組人員，則未入境台灣。

另外，台灣東洋宣布取得德國BioNTech SE的新冠肺炎疫苗台灣代理權，明年年初到貨後可為500萬人注射。莊人祥指，該款疫苗需要保存在攝氏零下70度的環境，對冷鏈運輸條件要求較高，指揮中心會持續了解廠商對疫苗保存的作法，才決定後續購買及數量。

莊人祥又指出，台灣對新冠肺炎疫苗的態度是超量購買，對所有有可能的管道都會考慮，除台灣東洋外，台灣也有與其他廠商接觸，但目前基於保密協定，不能透露。