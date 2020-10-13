強拆鐵路工程沿線最後2戶　警民爆衝突住戶痛哭

台南鐵路地下化工程只剩下最後兩戶尚未遷拆，數百名警員與鐵道局人員周二（13日）凌晨來到現場，宣讀通知後強行拆除兩間民房，年老住戶受驚痛哭。有團體發起擋拆行動，大批示威者與警方發生多次衝突。其中一戶最終決定把房子捐給政府，長達9年多的遷拆糾紛畫上句號。

台南鐵路地下化工程沿線已拆除約340戶，餘下北區黃春香一家及東區陳致曉一家拒絕遷拆。鐵道局中部工程處周二採取突擊行動，於5時許宣讀執行命令後，把切斷陳家的水電供應，其後出動挖土機等重型機械，先「象徵式」拆除陳家後院圍牆、廚房等部分建築物，並移走示威者掛上的橫額。由於陳致曉身在台北未及趕回家中，餘下其九旬母親痛哭失聲，呼喊「不要拆我家」。

有長期關注土地公義問題的大學教授到場抗爭，怒斥：「人都還在家裏，要讓他們有尊嚴地離開！」 陳致曉致電中部工程處處長吳志仁，並表明當日已計劃搬屋，強調絕不接受強拆。鐵道局人員協助把他們貴重家具及物品搬走後，再繼續拆卸工程。陳家最終決定將房子捐給政府，並希望保留作公共藝術之用。

而黃家早於今年7月首次被強拆，黃春香當時簽字同意自行遷拆，獲得2個月的寬限期，但其後要求撤回同意遷拆書，並表示希望保留屋內樓梯，待房子半拆後，她和其他住客仍可繼續居住，但鐵道局不接受此要求。黃春香表示，正申請地政單位測量可保存的土地面積，與當局約定本月27日測量，未料鐵道局周二突來強拆，批評政府的手法不夠光明磊落。

消息傳出，黃家門口當日凌晨集結數十名大學生和年輕人，輪流守住樓梯。警方與示威者多次對峙並互相推撞衝突，警方以人數優勢把示威者趕到屋外，讓鐵道局人員展開拆卸工程。台南鐵路地下化工程自1993年開始規劃，原定於2024年6月完工，但因有居民拒絕遷拆令工程延後，預計要到2026年才能完成。