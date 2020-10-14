名牌袋二手絲襪輪流用　網曝女孩組團扮名媛「釣金龜」

嫁入豪門是一些女孩的夢想，內地近日就有網民踢爆，上海市暗藏一個名為「上海名媛群」的群組，只要支付500元（人民幣，下同，約582港元）加入群組，就可以與其他女孩組團假扮「名媛」，身穿名牌，出入高檔場所拍照，甚至趁機「釣金龜婿」。事件引起網民熱烈討論，有網民嘲諷︰「簡直是想釣金龜想瘋了。」

男網民「李中二」日前在微信公眾號發文，指他假扮女人潛入該個名為「上海名媛3群」近半個月，起初他以為可在群組內與「富婆們」暢聊奢侈品，分享人脈資源，或結交金融精英。惟他發現，該個所謂「名媛群」實質是高配版的「拼多多」︰有女孩6個人拼單，每人付款85元（約98.6港元）到五星級酒店享受一份雙人下午茶；有女孩40人拼單，每人125元（約145.5港元）就能安排時間，輪流進出五星級酒店房間，甚至有女孩60人拼單，每人100元（約116.4港元）組用一輛法拉利跑車。

該些女孩拼單不是為了享受高檔服務，而是為了拍照片、發朋友圈定位等，偽裝「名媛生活」。「李中二」笑言，60人組用一輛法拉利跑車後，「這個世界上就多了60個年輕的法拉利女車主」。另女孩們也許拼單租用名牌手袋等，以為「釣金龜」時能夠包裝，甚至有些女孩拼單租用二手名牌絲襪，也只為顯擺。

「李中二」又稱，雖然只是拼單住酒店、穿二手絲襪，但絲毫不影響該些「名媛們」看不起「開寶馬奔馳的男人」。有女生分享自己參加畫展時，遇上戴勞力士的男士搭訕，「出了畫展才知道他開的BMW（寶馬），我暈死了啊，我還以為他開法拉利，吃完飯還想帶我去酒店」。

「李中二」笑言，「世界上哪有那麽多的白富美」，但「有些人裝着裝着，到最後把自己都騙相信了」，「個個自詡南京西路林青霞，黃浦江迪麗熱巴，一邊朋友圈發著20歲經濟獨立有多爽，一邊在私信哪裡能蹭到免費下午茶」。

事件引起網民熱議，連日來霸佔各大社交平台熱搜榜首位。有網民笑言「我以為每人200都能住一晚酒店呢，合着是每人200進去拍個照」、「進群500，誰跟我拼個單，我進前半年，你進後半年，一人250」、「愛『拼』才會贏」。另有網民透露，網上也存在男版「偽名媛」，一個個扮「高富帥」，也只為拍下各種假裝有錢人忙碌生活的照片。