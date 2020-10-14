「最美抗疫護士嫁軍人」神反轉　軍媒︰勿使軍戀蒙羞

曾被喻為「最美抗疫女護士」的江蘇南通市女子于鑫慧，近日獲在解放軍服役的男友王林求婚，多間媒體先後祝福。惟及後有網民踢爆，于鑫慧不但並非護士，且與王林拍施期間尚未離婚，而王林當時也有女友，並形容為「渣男配小三」。事件引起輿論哄動，內地軍媒《解放軍報》周二（13日）罕見評論：「勿使軍戀蒙羞！」

于鑫慧早前聲稱自己是一名護士，在新冠肺炎疫情最嚴重時，曾瞞着父母到武漢抗疫，並在康復隔離點駐守55天。她今年4月時曾登上電視台高調徵婚，表示自己從小便崇拜解放軍，雖然沒能當上女兵，但夢想「成為一名偉大的軍嫂」。及後，她果然與王林拍施。十一長假期間，于到軍營探望王林，王便在戰友面前浪漫求婚，過程更獲多間媒體報道。

惟短短數天不到，就有網民踢爆，于鑫慧高調徵婚時，根本尚未離婚，且育有一子；爆料網民更指，于女曾大舉借貸不還，是一名「老賴」。貼文又曝光于女與前夫欠債不還的執行裁定書，明確寫明于女已被納入失信被執行人名單，遭限制高消費。惟王林則被指與于女拍施期間，根本不是單身，甚至曾威脅女友如不分手，就公開兩人的性愛片段。

對此，《解放軍報》評論表示，事件令人嘆惋，「軍婚」、「軍戀」背後是許多肩負職責虧欠家庭的軍人、默默犧牲扛起家庭重擔的軍屬，是千千萬萬相愛卻相守不易的戀人，直指「這樣平凡而偉大的字眼不該被褻瀆，這些真摯的情感不該因此沾上污點。祝福每一對選擇軍戀、軍婚的愛人，軍戀不易，萬望珍惜」。