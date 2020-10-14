台大學迎新活動涉不雅行為　6畢業生遭判拘役

位於台灣新北市的景文科技大學在2016年舉辦迎新活動時，出現涉及不雅行為，最終有新生將活動主辦人告上法院。事隔4年，新北地方法院近日以犯強制罪，判處當年6名涉事學生拘役20日到40日不等，可易科罰金。

判決書指出，當年的迎新活動由三年級學生組織並主持。涉事高年級學生明知要求新生當眾脫衣非常無理，卻仍在活動中加入帶有性暗示的元素，包括要求新生交出一定數量的內衣褲等。面對無理要求，新生雖然不願意卻不得不從。

在其他遊戲中，被告學主又以懲罰遊戲輸家為由，用手將新生箍頸，然後在其額上塗上甜麵醬，再要求另一名新生舔其額頭。事發後，策劃和籌辦活動的學生中7人被控妨害自由。

法院審理時認為，被告要求新生交出內衣褲，顯然缺乏尊重他人意識，但念及各人均無前科，部分被害人也表示不追究，因此審酌個別的犯罪情節量刑，因此對其中6人作出上述裁決，僅1人獲判無罪。而被判刑的被告當中，2人因坦承犯行獲緩刑2年。

對於學校有學生因辦迎新活動被判罪，景文科大回應稱，由於訟訴是學生以個人名義提出，加上當事人均已畢業，校方不便多作評論。