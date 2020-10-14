騙徒假冒男星示愛　大媽信以為真要與丈夫離婚

現年43歲的內地男星靳東近年憑《琅琊榜》、《偽裝者》等劇集爆紅，被封為「國民男神」，深受一眾女粉絲喜愛。惟近日竟有人冒用靳東名義，在短片平台「抖音」上行騙，江西61歲大媽黃月（化名）信以為真，認定靳東向她表白，揚言要與丈夫離婚。其丈夫和兒子多番規勸不果，只能向媒體求助。事件引起關注後，靳東工作室周二（13日）發聲明澄清，靳東從未在任何短片平台開設帳號，將從法律途徑追究冒名者。

黃月丈夫黃峰（化名）接受內媒採訪時表示，妻子今年年初起在「抖音」上邂逅「靳東」後，每天玩手機至無法自拔，更因廢寢忘餐而瘦了5公斤。黃月聲稱，答應給她100萬元人民幣（約116萬港元），還要買房子給她，惟黃峰根本不信，多番規勸。未料黃月愈來愈瘋狂，不但深信「靳東」相約她在吉林長春見面，獨自赴約，即使「靳東」沒有現身，她也沒有懷疑，甚至與丈夫分房睡，要求離婚，令黃峰的家庭幾近破裂。

經內媒調查，發現該些抖音帳號利用短片剪接技術，把靳東的畫面和語音剪輯成短片，造成靳東本人與觀看者對話的假象。不過，即使內媒記者向黃月解釋，她仍死心眼地認定該些甜言蜜語都是靳東本人對她說，甚至還一口咬定靳東向全中國宣布喜歡自己，信誓旦旦地說一定要嫁給靳東，要勇敢地活一次。

靳東工作室周二發表聲明澄清，靳東從未在任何短片平台開設帳號，對於有網絡用戶在短片平台假冒靳東的名義、利用靳東的形象與粉絲互動，以達到銷售產品以及其他利己之目的，工作室予以嚴厲譴責並警告，強調上述行為已損害靳東的名譽，且傷害了粉絲的感情；對於該些網絡用戶涉嫌侵犯靳東的肖像權、姓名權，工作室已委托律師全權處理，目前已取證完畢，將通過法律途徑追究相關主體的法律責任。