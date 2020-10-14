台男自學改槍製造炸藥　威力足以炸毀私家車

台灣新北市一名44歲卓姓男子家境富裕，卻因染上毒癮多次被捕，甚至因試圖製毒而入獄；惟卓男出獄仍不悔改，繼續沉淪毒海，甚至學習改造槍械。警方接報後，近日展開行動，在卓的工廠及住處內查獲大批槍械、毒品以及150克TNT炸藥半成品，威力足以炸毀一輛私家車。

警方日前接獲線報，指卓男在位於新莊區的工廠內改造槍械，並且試槍，槍聲大作嚇壞鄰居。警員周日（11日）持搜索票上門，果然查獲改造槍枝成品3支、半成品2支、震暴槍1支、子彈39枚與改槍工具一組，另有毒品海洛英13克、冰毒45克，冰毒半成品和18包毒咖啡包。警員還搜出150克TNT炸藥半成品，及裝有引信的炸藥成品等。

經查，卓男有多項毒品前科，2009年時曾嘗試從感冒藥中提煉麻黃素，以製造冰毒，但被警方查獲，終因製毒未遂判刑入獄，惟他出獄後又與其他製毒師接觸，且向改造槍械領域發展。警方研判，卓男擔心毒品交易時被「黑吃黑」，才學習改槍並擁槍自重，因卓供詞避重就輕，詳細動機仍待進一步釐清。

目前，警方依毒品罪、槍砲等罪嫌，把卓男移送新北檢收押後，將擴大偵辦案件。