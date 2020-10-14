新冠肺炎：青島增6宗本地個案　零號病人身份未明

內地新冠肺炎疫情有上升趨勢，山東青島市連日有本地確診個案。國家衞健委周三（14日）公布，內地新增20宗確診病例，其中山東青島有6宗本地個案；其餘為境外輸入病例，包括廣東6宗，上海5宗，陝西3宗；另增18名境外輸入無症狀感染者。截至目前，內地累計確診85,611宗，4634人病亡。青島市委書記王清憲要求，全市要時刻保持戰時狀態。

青島市周二（13日）舉行疫情防控新聞發布會，公布山東省已派出核酸檢測隊伍和採樣隊伍支援青島，各區市已增加採樣點，包括市北區固定採樣點增至133處，李滄區固定採樣點增至153處，方便市民檢測。截至周二晚上8時半，青島已採樣5,603,804份樣本並展開新冠病毒核酸檢測，均未檢出病毒。

全市排查到密切接觸者532人，全部實行集中隔離觀察並完成兩輪核酸檢測，只有首輪檢測中9人檢出病毒；已排查到密切接觸者的密切接觸者217人，全部實行集中隔離觀察並完成兩輪核酸檢測，未有檢出病毒。

該市其中一名確診患者為的士司機邵某某，公眾憂慮會有播毒風險。新聞發布會發言人指，已追蹤到52名密切接觸者，全部進行集中隔離觀察，已完成2輪核酸檢測，均未檢出病毒。有關部門已追蹤管理上述52人的89名密切接觸者。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指，大規模核酸檢測對了解疫情規模，提供非常重要的技術手段，按照現時結果，青島疫情規模應該不會太大。對於零號病人的身份，他則指現時未有明確答案，初步判斷或與境外輸入病例管理有關，但有待調查核實。