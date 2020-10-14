公安分局前局長斂財　妻美容花費數百萬人民幣

湖南省株洲市公安局天元區分局前局長文樹忠，去年12月因涉嫌嚴重違紀違法接受調查，今年8月被開除黨籍及公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關審查起訴。中國紀檢監察報周三（14日）披露其貪腐細節，指他除靠賣官收受賄賂，又縱容其妻揮霍，單是花在美容的消費便達數百萬元（人民幣，下同）。

2003年文樹忠擔任茶陵縣公安局局長期間，涉黑涉惡團夥頭目許愛明於在該縣投資，文不但讓許在縣公安局辦公樓內辦公，更出面替對方協調銀行貸款。作為回報，文妻胡冉當時買樓交首期時，許給她送上5萬元（約5.8萬港元）。

由於胡冉擔心丈夫給她的錢存在自己的銀行帳戶會出事，於是用母親、姊姊等親屬的身份證到銀行開戶用來存放這些不正當之財。2014至2019年間，胡冉多次光顧株州市某鎖美容店，最多一次消費67萬多元（約78萬港元）。據該美容店職員稱，胡冉「從頭到腳，全身但凡能做美容的地方她都做了，有些項目還是從香港派專人帶設備上門服務」。

文樹忠在懺悔書中表示，為了在退休之後能繼續享受奢靡生活，他刻意培植親信。2010年初，醴陵市公安局新組建了巡特警大隊，他有意讓時任板杉派出所教導員的唐某擔任該大隊隊長，但擔心被指用人不公，於是假裝舉辦選拔演講比賽，卻提前讓唐某準備，結果唐某順利贏出比賽，並獲得任命。其後，唐某先後給文樹忠共送了16萬多元（約18.6萬港元）。

調查指，文樹忠在擔任縣級公安局長的18年間，靠賣官收受賄賂達數百萬元。在他供出的80多人行賄名單當中，上到局班子成員，下到所隊長、普通民警，都是他的索賄對象。