反對美對台軍售　國台辦：以武謀獨只帶來災難

對社會關注大陸近日接連報道多宗台灣間諜案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（14日）表示，台灣間諜情報機構長期以大陸為目標進行情報竊取和滲透破壞活動，大陸司法機關依法偵查、起訴、審理相關案件，並保障疑犯和被告的訴訟權利。至於美國國務院批准對台出售武器，朱鳳蓮警告，民進黨勾結外國勢力以武謀獨，只會給台灣民眾帶來深重災難。

朱鳳蓮表示，大陸國家安全機關的行動，是針對民進黨當局在近一段時期以來，加緊與外部反華勢力勾連，頻頻製造事端，大搞台獨分裂活動，嚴重危害兩岸和平和台海局勢穩定。對被拘捕的台灣涉案人家屬能否探望，朱鳳蓮表示，偵查機關已按規定將涉案人關押地點等情況通知家屬，並為涉案人員聘請律師。按規定，涉及國家秘密案件不公開審理。

針對台灣的蔡英文總統早前在活動講話中表示，兩岸缺乏政治互信的基礎，因此無法展開對話，朱鳳蓮重申，只有回到九二共識的政治基礎，兩岸才能重啟對話協商並改善關係，台海才能和平穩定。

回應台灣計劃由2021年開始將後備部隊教育周召集由原來的8年兩訓改為一年一訓，同時延長訓練時間至14天，朱鳳蓮稱，這個問題或與近期解放軍的戰訓活動有關。她強調，解放軍的有關戰訓活動針對的是台獨分裂勢力和其分裂行徑，針對的是外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。

而早前台立法院提案修訂《兩岸人民關係條例》，擬規定台各級學校若與大陸有任何的承諾或聲明，將被罰停止招生。朱鳳蓮批評民進黨政客將黑手伸向兩岸學術交流，與兩岸加強交流的願望背道而馳，不得民心。