台總統府公開視察雷達站畫面　首現美方技術人員

在蔡英文視察樂山雷達站的畫面中，出現美方技術人員（紅圈示）。

台灣的蔡英文總統周二（13日）前往位於新竹與苗栗交界、高海拔2620米的樂山雷達站視察，其後在台總統府公開的影片中，卻出現美方人員。這也是台當局首度公開美方人員進駐該雷達站。

據台媒報道，總統府公布的影片經嚴格審核，以免機密外洩，因此片段中有美方人員出現在樂山雷達站內，代表當局有意釋出台美軍事合作關係，以及分享敏感的導彈預警情報。

台灣空軍當晚表示，樂山陣地部署之雷達系統，為台方循軍售向美國採購之高科技裝備，片段中出現的美方人員是依照台方需求，由美國原廠派遣的技術代表，專門提供維修服務，協助系統順利運作。

蔡英文視察後在Facebook發文形容，負責導彈預警工作的樂山雷達站，是「台灣空防的眼睛」，只要周邊國家發射導彈、火箭，都能第一時間準確偵測，為反制單位爭取更充裕的應變時間。

根據合約，雷達系統的維修由美方負責，台軍只可執行基本維修。2014年，美軍已同意將技術轉移，發射接收模組等8項組件供台軍維修，卻始終未開放核心技術，加上有美方技術人員進駐，因此一直都有美軍掌管台灣雷達情報的傳聞。