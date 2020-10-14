新冠肺炎：日本檢3宗自台入境確診個案　台15名密接者無確診

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（14日）表示，台灣近日陸續接獲日本官方報告，日本檢出3宗自台灣入境的無症狀感染個案，台遂對16名密接者進行檢測，15人無確診，1人未知結果。此外，由於斯里蘭卡疫情加劇，已被台灣移出「中低風險國家」；而柬埔寨僅零星移入病例，改列「中低風險國家」。

疫情中心指揮官陳時中表示，入境日本的3名確診者分別為1女2男，年齡介於40多歲至60多歲，均為日本籍，其中1人長居台灣，時常往返台日兩地。其餘兩人分別於7月23日、8月25日入境台灣，之後離台赴日。陳指出，這3人在台期間均無出現相關病症。

此外，台灣科企「友達光電」大陸昆山廠區一名台籍員工返台後確診。友達回應指，這名員工在本月11日回台入境時確診，目前正進行隔離治療，他在大陸期間無去過山東青島；而昆山廠周二（13日）已配合當地政府檢疫，安排所有員工接受核酸檢測，均無確診，工廠維持正常運作。

指揮中心表示，斯里蘭卡本土疫情持續上升，當地服裝工廠出現職場群聚感染，具有社區傳播風險，故即日起將斯里蘭卡自「中低感染風險國家」移除；柬埔寨近期有零星境外移入病例，該國社區可能具隱性感染源，因此即日起將柬埔寨自「低感染風險國家」調整為「中低感染風險國家」。