廢棄水井變溫泉　省地震局：非天災先兆疑地質所致

四川綿陽市一個廢棄水井半個月前突然冒出蒸氣，井內水溫更高達攝氏70多度。村民起初懷疑是井內水泵漏電才令水加熱，於是將水泵取走，但情況一直未有改善，一度引起地震先兆的可能性。四川省地震局周三（14日）指，懷疑是管道或地質所致，具體原因有待水質檢測結果出爐後公布。

該廢棄水井位於遊仙區魏城鎮，有村民發現家中耗電特別大，懷疑是院里水井的水泵漏電，結果打開井蓋檢查時突然有蒸氣冒出；即使他事後將水泵取走及斷電10多天，水溫仍維持攝氏30多度，「我也希望是一口溫泉，但以前沒有出現過這種情況」。

四川省地震局指，已指派綿陽市防震減災部門前往現場核實，並安排專家到場檢查。專家了解水井升溫情況及考察周邊地質情況，初步排除地熱和地質災害問題，懷疑是因管道或地質原因所致。調查人員已測水溫，採集多個樣品化驗分析，同時檢查水泵及周圍是否有漏電現象，地質狀況等。

鎮政府辦公室工作人員透露，水井內水泵漏電導致冒蒸氣和水溫升高，目前已對處理相關設備，水溫已恢復正常且水質未受影響。