台耗資逾4億在東引島建導彈基地　射程覆蓋大陸本土

兩岸局勢緊張，台灣的國防部近日正式公布「連江縣東引161重要軍事設施管制區」及限建範圍，準備耗資逾4億（新台幣，下同，約1億港元）在東引島建設導彈基地。台媒引述台軍消息人士指，東引島導彈基地將引進天弓、雄風等型導彈駐紮，射程覆蓋位於大陸本土的解放軍東部戰區大部分軍事設施。

台灣空軍司令部日前發布決標公告，以逾4億元外包該工程，最終由台灣金明營造工程有限公司中標。工程由本月2日正式開始，預計在2022年6月30日完工。據官方通報，該工程的目的旨在「改善東引地區官兵生活品質」。

據悉，東引161高地在1980年代，仍是高射炮陣地，但近年改建為導彈基地。公開資料顯示，該基地布置的新型天弓三型地對地導彈、雄三陸攻型導彈、雄風二E巡弋導彈射程覆蓋廣州、福建、上海、南京等大陸東南沿岸重要的城市，同時也可以覆蓋解放軍東部戰區大部分軍事設施。

另外，台國防部周三（14日）公布，再有1架解放軍運8反潛機飛入台灣的防空識別區，台軍續派遣空中巡邏兵，並對解放軍軍機廣播驅離、防空導彈追監；同日，一艘美軍驅逐艦由南向北航經台灣海峽，期間國軍全程掌握，周邊海、空域相關動態，狀況均正常。