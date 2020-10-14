中天被指報道角度存爭議　NCC將舉行聽證會

台灣「中天新聞台（中天新聞）」牌照今年12月到期，外界指其處理新聞處理角度有爭議，曾連續多日以藍營明星韓國瑜為頭條。台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）宣布，將於本月26日為中天新聞續牌事宜召開聽證會。但國民黨多名立委對中天新聞能否續牌並不樂觀，其中台北市議員羅智強周二（13日）更在社交平台指「中天關定了」，他周三（14日）赴監察院陳情，指控行政院長蘇貞昌干預NCC，針對中天新聞，打壓新聞自由。

羅智強向監察院值班監委葉大華遞交陳情書，要求陳菊「幫政府除三害」；其中，羅智強指出蘇貞昌去年3月16日痛批NCC，導致前NCC主委詹婷怡「被請辭」，蘇隨後又干預NCC的獨立職權，NCC在蘇貞昌的控制下，不斷騷擾中天新聞和對民進黨有意見的新聞台，打壓新聞自由。

另外，國民黨主席江啟臣亦在國民黨中常會中表示，中天電視與民進黨政府意見相左，NCC為了廣電審查首度召開聽證會，其未審先決的意味濃厚，可能在引起台灣媒體的恐慌；他呼籲捍衞新聞自由，拒絕執政黨控制NCC，維護新聞自由的報道環境，以免引發寒蟬效應。