廣州百年學校考古大發現　出土125座古墓

廣州市一間具百年歷史的中學，因計劃將部分用地重建，竟發現地下埋有大量古代文化遺迹。廣州市文物考古研究院周二（13日）表示，這次發現的古迹年代範圍跨越先秦、漢晉南朝、唐五代、宋代、明清各時期，至今已清理古迹188處，出土各類文物470多件。

發現古迹的地點是廣東廣雅中學蓮韜館重建地盤，位處廣州市環市西路，屬於廣州市「和平新村-流花-越秀公園」地下文物埋藏區範圍。自1953年以來，在該地盤西北的西村地區先後發掘宋代西村窯及數百座秦漢至明清時期墓穴。

據了解，廣州市文物考古研究院於今年7至10月進行了搶救性考古發掘，目前已清理出墓穴125座、灰坑32個、水井7處、溝4條、池2個，並出土大量陶瓷器、青銅器、石器等各類文物。

這次考古最重要的發現包括41座先秦時期的墓穴。經專家初步判斷，這批墓穴屬戰國時期，是至今考古發現距離廣州古城最近、分布最集中的先秦時期遺迹。這批墓穴均為豎穴土坑墓，呈東西向，排列有序。陪葬器物以陶豆、銅匕首、銅劍、銅斧及玉玦為主。

這次發現的兩漢時期遺迹也十分豐富，包括墓穴36座、灰坑10處、水井3處。其中3座東漢時期磚室墓規模較大、結構講究。其中一座呈「中」字形，墓室底部排水渠穿過後室向墓後延伸，這種結構在廣州兩漢墓穴中屬首例。在墓穴前室出土的50多件器物，包括狗、牛、豬、雞、鴨等家畜家禽模型，形態栩栩如生，是不可多得的漢代陶製文物。

另一座宋代磚室墓，雖然規模不大，但墓內陪葬器物豐富，包括已出土的一套銅缽、銅碗、銅筷和銅勺等餐具；另1面銅鏡，還有4件景德鎮湖田窯青白瓷碗和1件青白瓷盞，也十分精美。