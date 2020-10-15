業主收樓不足一年驚見樓板開裂　開發商︰正整改

重慶市渝北區「約克郡·禧悅」樓盤交樓不足一年，近日已有業主向內媒投訴，指不少單位內的樓板存在裂縫「稍微倒點水就會滲到樓下」，質疑樓盤結構有問題。事件引起輿論關注，樓盤開發商事後回應稱，正就業主反映的問題進行整改。

業主陳璐（化名）介紹，「約克郡·禧悅」臨近地鐵站和商場，開盤時深受歡迎，幾乎「要靠搶」才能買下。惟陳璐及其他業主去年底收樓後，卻在裝修過程中，發現房子的樓板開裂。據稱，不少房屋樓板面層出現大量肉眼可見的裂縫，部分裂縫寬度已超過結構設計規範要求的0.3毫米最大寬度限制，且絕大部分為貫穿性裂縫。截至上周五（9日），上報發現裂縫問題的業主已達209戶。

另一名業主劉巧（化名）則稱，在房子完成裝修後，他今年9月8日前往查看，卻發現客廳和臥室的天花板竟然漏水。起初，她以為是樓上業主裝修導致，但得知鄰居根本沒裝修後，立即要求物業管理公司整改。劉巧坦言，她現在住得一點都不安心，「樓上還沒裝修，如果就現在這個樣子肯定還要漏水」。

內媒記者前往走訪時，在客廳地面上倒了500毫升礦泉水，再到樓下單位觀察。約7分鐘後，樓下客廳天花板已出現一條長約15厘米的水印。業主們直言，如果樓上裝修，倒在地上的水肯定遠遠超過500毫升，如此一來，只要樓上裝修，樓下就要遭殃。

對於「約克郡·禧悅」樓盤出現的樓板開裂問題，開發商負責人回應稱，正就問題與業主積極溝通並進行整改，至於具體原因則待第三方專業檢測機構檢測後，才能得出結論。