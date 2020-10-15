新冠肺炎：內地多11人確診 青島逾半人已完成採檢

內地周四（15日）公布新增11宗新冠肺炎確診病例，10宗為境外輸入，1宗本地個案來自山東青島，為早前無症狀感染者轉為確診。青島的確診患為青島港大港公司裝卸工人，9月24日確定為無症狀感染者。截至周二（13日）晚上8時30分，該市已採集超過560萬份病毒檢測樣本，佔該市超過一半人口。

截至周四凌晨零時，青島現有14名確診正在定點醫院接受隔離治療，13屬本地確診，1人為英國輸入個案。另當地過去一日再無新增無症狀感染者，現有1名無症狀感染者正在定點醫療機構隔離觀察治療。

周三（14日）青島市舉行疫情防控情況新聞發布會時指出，該市將於周五（16日）前完成全市1100萬人的核酸檢測。青島市政府辦公廳副主任陳萬勝表示，山東省共增派7支核酸檢測隊伍，共210人、28套核酸檢測設備、5.6萬份試劑，分別派駐當地不同區市的核酸檢測實驗室。另從全省各地市組織1000多人的核酸採樣隊支援該市的樣本採集工作。

過去一日全國新增境外輸入個案，4宗出現在廣東、3宗在上海、陝西2宗、河北1宗。據了解，廣東省的境外輸入個案全部由廣州通報，患者分別來自新加坡、菲律賓、喀麥隆和塞內加爾。全國至今累計85,622人確診，現有確診病例240宗，現在疑似病例7宗，累計病死4634人。