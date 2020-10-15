MI5指中國是未來10年頭號威脅　情報行動影響全球

英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum），周三（14日）首次發表公開講話，指中國和俄羅斯對英國的威脅日益嚴峻，而中國更是未來10年的頭號威脅，其情報行動將影響全球，冀採取更多行動應對其威脅英國企業和大學知識產權的活動。

麥卡勒姆今年4月以45歲之齡，成為歷來最年輕的MI5處長。他周三在英國內政部表示，俄羅斯是英國當今最大的安全及情報威脅，為該國帶來最大的麻煩，但指出：「如果問題是哪一國未來10年將塑造我們的世界，為英國帶來重大機遇和挑戰，答案是中國。你可能覺得俄羅斯情報部門帶來突發的壞天氣，但中國可以說是改變了氣候。」

麥卡勒姆表示，MI5和英國政府今年面臨的最大挑戰，是來自俄羅斯、中國、伊朗及其他敵對國家對英國國家安全的威脅，而且日益嚴重和複雜，與恐怖主義威脅並行。他指摘，中國已開始干預英國政治，MI5的資源將優先用於應對中國的秘密活動；希望可及早採取行動保護國家關鍵基建，同時冀與中國在氣候變化等重大議題上合作。

麥卡勒姆強調，英國​​在中國問題上必須謹慎行事，若雙方完全脫鉤，將在經濟方面帶來後果；又指英國政府內部需要廣泛對話，並在中英交流帶來的機遇和風險上作出明智判斷。他亦提及回教恐怖主義及極右主義的威脅、反種族歧視運動帶來的影響、敵對勢力為該國新冠疫苗研發帶來的風險等問題。