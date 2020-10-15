陸官媒警告台情治部門　勿讓台獨綁架

大陸近日接連報道偵破台灣間諜案，國台辦周三（14日）指有關行動是針對民進黨的台獨分裂行為。大陸官媒周四（15日）在評論中用上最嚴厲的外交警告辭令「勿謂言之不預」，奉勸台灣情治部門不要被台獨綁架，否則只會玩火自焚。

文章表示，這次名為「迅雷—2020」的專項行動，是繼「2018—雷霆行動」之後，大陸國安機關針對台灣當局及其間諜情報機關的又一次重拳出擊。而從2018年的百多宗破獲案件，攀升至2020年的數百宗，背後折射出台灣當局及其間諜情報機關近乎瘋狂地對大陸進行各類情報滲透破壞活動。

文章稱，兩岸一旦兵戎相見，罪魁禍首必是台獨。台灣情治部門近年來淪為台灣當局鏟除異己、推動台獨路線的工具，對內嚴密監控民眾，限縮兩岸交流；對外奉行金錢外交，出賣主權和人民利益，換取美國和西方的庇護。

文章又指出，台灣情治部門近年頻頻出現「情報關係被抓，情報人員出醜，情報工作受挫」的局面，根源就是台獨惡瘤上身，以及兩黨內鬥不休；惟台灣情治部門個別人物仍叫囂要協助台軍構建所謂「不對稱戰力」，妄圖螳臂擋車。

文章奉勸台灣情治部門，不要繼續充當台灣當局的鷹犬和走狗，為台獨分裂勢力背書，繼續向西方出賣主權和民族核心利益。對繼續從事台獨分裂活動的台灣情治部門死硬分子，文章稱大陸會堅決運用反分裂、反間諜等法律武器，進行打擊和懲戒。