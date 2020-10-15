披中石油前高層涉貪細節　擁涉秦嶺違建別墅範圍房產

中國石油天然氣集團有限公司（下稱中石油）思想政治工作部總經理曲廣學，去年因受賄和違規領取獎金，經調查後被雙開，其犯罪問題依法移送檢察機關處理。近日網上公布其案件起訴書顯示，曲在全國多地擁有房產，其中一套坐落於涉及秦嶺違建別墅的範圍。

據中國檢察網周一（12日）公布曲廣學受賄案的起訴書顯示，他涉嫌受賄、索賄，利用職務便利為他人牟取利益，以賄款在北京、上海、無錫、大連等多地購買別墅、物業，去年11月遭陝西省寶雞市檢察院起訴，案件於寶雞市中級人民法院審理。

曲廣學被控在2001年至2018年，多次接受17個下屬、工程單位，共1680萬元人民幣（約1940萬港元）和1萬美元（約7.75萬港元）賄款，並提供職務晉升、工程承攬、設備銷售等優待。

起訴書又指，曲廣學在北京、上海、無錫、大連等均擁有房產。其中較為著名的一套，是位於陝西省西安市長安區灤鎮「秦嶺山水銀杏苑」小區，該小區曾涉秦嶺北麓違建別墅範圍之列。

公開資料顯示，現年60歲的曲廣學是吉林榆樹人，在石油系統工作近35年，曾任大慶石油建設集團有限責任公司董事、總經理、董事長；2007年任中石油旗下長慶油田公司黨委書記、副總經理；2014年調任中石油思想政治工作部總經理，至2019年3月案發被查。