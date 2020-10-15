女主播隆鼻後感染致毀容　揭主診醫生無牌行醫

廣東一名陳姓網絡女主播日前到江蘇南京一間整容醫院接受隆鼻手術，卻因術後感染導致毀容。院方則稱當時手術成功，感染是因陳女碰撞鼻子並吸煙所致，拒絕承認責任。區委衞生監督所介入調查，發現替陳女做手術的醫生涉嫌無牌行醫，院方其後才與事主協商，並表示願意承擔全部手術及後期修復費用。

據陳女表示，4年前曾在江蘇南京做過隆鼻手術，效果不俗，但為了追求完美，想再將鼻子抬尖，於是今年8月前往南京的智顏整形醫院，花約2.4萬元人民幣（約2.77萬港元）接受手術，取軟骨對鼻子塑形。但術後卻發現鼻腔腫脹積液、植入物下滑突出，其後更積膿感染，需將植入物取出。但因多次開刀，造成陳女的鼻多處凹陷並毀容。

醫院的劉姓行政副院長最初回應時，不否認院方有錯，但造成陳女受感染的原因，是她術後吸煙、又碰撞到鼻子所致。因此院方最初表示只願意退回手術費用。陳女卻反駁，術後只有在脫衣服時碰到過鼻子，吸煙也是在感染發生之後。陳女更稱，上月底前往醫院交涉時，在門外遭身份不明的女子毆打。

事件經反映，南京市鼓樓區衞生監督所查看相關手術記錄，懷疑陳女的王姓主診醫生未持有醫療美容主診醫師資格證。院方指當時該醫生正受另一名持牌醫生指導，陳女卻表示由始至終都沒見過該「另一名醫生」。針對雙方不同說法，當局稱正在核實，並會進行醫療鑑定，確認責任誰屬。