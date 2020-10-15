陳同佳入台申請遭拒　自首難成行　台方：兩地商妥才能入境

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月刑滿出獄曾表示會赴台自首，但至今仍未出發。據了解，台灣方面拒絕陳同佳與聖公會教省秘書長管浩鳴的赴台入境簽證申請。管浩鳴就以上說法未有回應，並指今天不會作任何公開回應。台灣陸委會今(15日)表示，港府於法、於情、於理都有責任義務，扮演更積極的角色，早日還被害家屬公道，因此呼籲雙方政府能夠坐下來好好的談。

管浩鳴昨午(14日)曾到台北經濟文化辦事處(香港)，聲稱辦理私人事件，但未有否認是否協助陳同佳申請入台證。

據了解，潘曉穎父母今午去信陸委會，稱陳同佳願赴台，希望台灣當局能夠簡化有關投案的程序，讓他接受法律制裁，彰顯法義和為女兒討回公道。

台灣陸委會發言人邱垂正今午表示，士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時士林地檢署也再次呼籲，該案基於事實調查之所需，港府應務實回應台方提出的司法互助請求，並協助早日將嫌犯繩之於法，具體實現司法正義。

邱又說，相關單位也做好準備，但因本案涉及台港雙方管轄權及公權力，必須由台港雙方先談好有關事宜，才有陳同佳來台的入境問題，以及能夠讓疑犯得到公平審判和應有懲罰。他亦嚴正駁斥，所謂政治算計凌駕司法正義的不實說法。

邱最後指出，看到媒體報道香港保安局的一些說法，台方強烈要求港方負起本案應有的責任，盡速商討解決之道。早日還被害者及其家屬公道、彰顯司法正義。