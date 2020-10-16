台多地缺流感疫苗需配額捱轟　高雄多名里長抗議「背黑鍋」

台灣台北、高雄等多地出現政府免費疫苗短缺問題，彰化縣將於周五（16日）起實行限量配給，只供予65歲以上老人等接種。桃園市政府亦將於下周一（19日）開始配額調控措施，以偏鄉長者及幼兒優先。惟高雄實施上述措施後，有多名里長不滿社區注射站因此遭取消，周四（15日）到高雄市議會抗議。

高雄市社區設立的便民注射站，自本月5日推出政府資助免費疫苗後3日，即出現疫苗嚴重不足問題，市政府隨後公布將於下周日（18日）取消所有注射站，合資格民眾接種疫苗需到醫院、診所注射。有大批市民到場後發現無疫苗注射，向里長打電話抗議。

多名里長抗議稱，近日接民眾投訴電話接到手軟，市政府推行的措施令多個通知民眾的里長「背黑鍋」；認為當局不應將責任推給他們，呼籲市政府向台灣的衞福部爭取更多疫苗，為民眾謀福利。高雄衞生局隨後發新聞稿稱，高雄市已接種超過33.5萬支疫苗，當局目前已配送近47.6萬支疫苗到高雄。

彰化縣市政府衞生局周四指出，政府資助免費疫苗約有35萬支，目前已使用約17萬支，遂決定實行疫苗配額方案。而桃園市政府衞生局同日表示，免費疫苗首周已接種20萬支疫苗，較往年同期接種量的2倍；遂將於下周一推行配額調控措施，後續將視狀況調整。