涉推銷冒牌奢侈品　女主播遭押走萬人網上圍觀

浙江杭州一名27歲廖姓女網絡主播日前直播推銷奢侈品時，在上萬名觀眾面前突然遭便衣警員押走。上海虹口區警方指，近日跨區搗破首宗利用直播對外銷售冒牌商品案，抓獲廖女等50多人，查處8個窩點，繳獲3000多件冒牌手袋、服飾等，成功搗破5個犯罪團夥，其中41人已被批捕。

經查，廖女在2017年10月簽約成為網絡主播，負責「帶貨」（即通過直播展示、銷售商品），主營女裝和奢侈飾品。犯人及其6人團隊每天直播10個小時以上，每場約20萬人次觀看，銷售額近100萬元人民幣（約115萬港元），分成後每日收入可達4萬元人民幣。

警方今年6月起發現有人涉售冒牌服飾，遂對其直播間展開監視，發現廖女在展示商品時真假貨夾雜，又暗示冒牌貨屬於名牌款式，或按廠商要求，直接掛上偽冒名牌標籤當作真貨推銷。冒牌貨以遠低於正價的價錢出售，可低至幾百分之一，當獲觀眾反映商品偽劣時，則會交由廠商安排退換，或直接忽略。

為逃避追查，廖女等人會在直播結束後，刪除所有涉及假冒商品的購買資料、直播影片重播等；警方也因此翻攝了近2個月的直播片段作為罪證。犯人到案後供稱，冒牌貨廠商會向她額外支付高額出場費，誘惑甚大。