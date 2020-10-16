台外長稱大陸有敵意　盼與印度重組全球供應鏈

台灣外交部長吳釗燮周四（15日）以視像形式接受印度傳媒專訪，聲言台灣並非大陸一部分，只有經過民主選舉的台灣政府才可以代表台灣人民，又稱大陸存有敵意。他指出，台印共享民主價值，促進雙方關係為重要目標，呼籲印方共同合作為國際社會貢獻，期盼與印度重組新的全球供應鏈，擴大台商對印度的投資布局。

吳釗燮表示，目前不僅是台灣面對大陸威脅，包括東海、南海、日本與南海周邊國家，甚至印度都面臨同樣的威脅。台方希望與印度建立更緊密關係，即使雙方之間沒有軍事同盟關係，但亦可以交換意見、互相了解。

他提到，大陸在南海的軍事擴張行為，需透過海洋法等法理機制和平解決，台灣對南海諸島及其相關海域擁有海洋法上的權利不容置疑，有權參與南海相關協商機制，共同維護南海航行及飛越自由。他又指，許多國家認為大陸代表台灣，但事實並非如此，將台灣排除在外並不符合國際社會的利益，國際社會、國際組織是時候認真考慮如何納入台灣。

吳釗燮指出，印度極具發展潛力，台商在印度投資逾23億美元（約179.4億港元），創造6.5萬個工作機會，期望雙方未來可在經貿投資與高科技產業鏈深化合作。台灣是全球半導體和其他通訊產品的製造基地，印度在軟硬件製造上愈顯重要，台灣希望與印度和其他友好民主國家討論，在共同利益下重組國際供應鏈，避免有國家挾持供應鏈。