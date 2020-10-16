新冠肺炎：青島源頭為住院患者交叉感染　共用掃描室播毒

國家衞健委周五（16日）公布，內地新增24宗新冠肺炎境外輸入病例，包括上海11宗，內蒙古5宗，天津、江蘇、廣東各2宗，福建、重慶各1宗；另增10名境外輸入無症狀感染者。截至目前，累計確診85,646宗，4634人病亡。青島市同日召開疫情防控新聞發布會，公布此次疫情的源頭，為感染者住院期間與普通病區患者共用X光電腦斷層掃描室引起交叉感染，已排除由社區傳播傳入醫院的可能性。

中國疾病預防控制中心和山東省疾控中心，通過病毒核酸全基因序列測序和結果比對分析，病例標本與9月份青島港疫情的感染者董某某、陳某某的標本病毒基因序列高度同源，證實傳染源來自上述兩人。董某某、陳某某為大港公司工人，屬聚集性疫情。

兩人在市胸科醫院隔離觀察期間，曾到X光電腦斷層掃描室進行檢查，因消毒不規範導致掃描室被感染，並傳染翌日到掃描室檢查的病人李某某和陪護牛某某，後者將病毒帶入結核病區，導致疫情在院內傳播。

青島市衞健委指，截至周五上午6時，已採集超過1000萬份病毒檢測樣本；全市已排查到532名密切接觸者，全部接受集中隔離觀察並完成3輪核酸檢測，除首輪檢測中9人檢出病毒，其他人均未檢出病毒。超過21萬名醫療機構工作人員、住院病人及陪護人員完成核酸檢測採樣，均未檢出病毒。