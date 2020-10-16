男子斥紀委玩忽職守遭行拘　狀告政府一審勝訴

內蒙古鄂爾多斯市烏審旗男子劉春華，早前在網上發文反映當地部門機關「濫用職權、玩忽職守」，卻被認定屬不實舉報，遭處15日行政拘留。內媒周四（15日）報道，劉男因此起訴政府、警方，康巴什區法院今年7月一審判其勝訴。警方不服，近日提出上訴。

劉春華交代，烏審旗房屋管理部門2005年成立以來，先後使用過3個不同名稱，舊文件公章因此陸續失效，導致他打官司敗訴。劉男不滿當局逃避責任，事後申請信息公開未被受理，遂在2016年起訴房管部門不作為，惟審案時被告未有出庭答辯，當局只派人坐在旁聽席，其後更指申請已「予以了結」。

事主轉為向紀委監察委舉報，當局卻同樣答覆指公章一事已了結。劉男遂在2019年6月發布《烏審農民致自治區黨委第十三巡視組吳艷剛組長的一封信》，指控住房管理部門和紀檢機關使用失效公章逃責，卻遭警方認定證據為編造，又指他曾購買點擊量，涉嫌擾亂公共秩序，罰行政拘留。

劉男不服提告，要求法院判定相關拘留違法並撤銷。庭審中，他發現烏審旗紀委使用已剪輯的虛假證據呈堂，現已信訪當局要求鑑定。