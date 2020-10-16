公安局破逾5000宗危害糧食生產安全案　涉額23億人民幣

周五（16日）是世界糧食日，公安部公布10宗製售假劣農產品、非法佔用農用地、污染環境等危害糧食生產安全的案例。截至目前，各地警方破獲製售冒牌劣質農產品案件614宗、逮捕910人，涉案總值11億元（人民幣，下同，約13億港元），另破獲非法佔用農地和各類污染環境案件共4432宗、逮捕8664人，涉及農地達2263公頃和價值12億元（約14億港元）。

黑龍江雙鴨山有10人製售冒牌粟米種子7.7萬公斤，涉案人員劉某某等人從新疆、遼寧等地大量購進散裝種子，重新包裝，再以知名品牌的粟米種子出售，涉案逾1100萬元（約1288萬港元）。遼寧錦州有2人製售冒牌大豆種子，另大批種植戶減少產量造成經濟損失，涉案逾300萬元（約351萬港元）。

重慶忠縣警方上月破獲1宗製售冒牌劣質化肥案，逮捕7人，查獲涉案化肥逾100噸。警方調查發現，四川廣安市某肥業有限公司的謝姓負責人低價購買化工廢棄物充當化肥原料，製售逾3000噸，令2514名農民造成損失超過2500萬元（約2927萬港元）。