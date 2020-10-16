陸委會就台間諜案斥陸方政治炒作　國台辦：心裏有鬼

大陸官媒近日報道多宗台灣間諜案，台陸委會斥責陸方是惡意的政治炒作。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周五（16日）反斥，陸委會對此心知肚明，所謂「誣陷台灣民眾」的言論是歪曲事實，直言台方「心裏有鬼」。她強調，事實勝於狡辯，民進黨當局應停止政治操弄，停止針對大陸的情報滲透破壞活動，不要在歧路上愈走愈遠。

朱鳳蓮表示，「迅雷2020」專項行動所涉的台灣間諜案，犯罪事實清楚，證據確實、充分。國家安全機關和有關司法機關嚴格依法辦案，依法保障疑犯、被告各項合法權利。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸共同政治基礎，導致國台辦與陸委會、海協會與海基會聯繫溝通機制停擺至今。陸委會編造所謂「通過兩岸既有聯繫機制提出要求」的謊言，完全是罔顧事實，公然欺騙台灣民眾。

她又指出，陸委會早前所謂「149例台胞在大陸失蹤」的說法，與事實嚴重不符，完全是惡意炒作。在大陸有關方面協助下，很多所謂「失聯台胞」已與家人取得聯繫或返台。民進黨當局一方面針對大陸大肆竊取情報，一方面混淆視聽，刻意把少數涉案人員包裝成從事兩岸交流的人士，試圖嫁禍於大陸，居心叵測。