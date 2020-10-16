報告指維族童被迫與父母分離　外交部斥作者為反華槍手

美國非牟利組織「共產主義受難者基金會」，近日發布一份由德國學者鄭國恩（Andrian Zenz）起草的報告，指控2015至2020年間，中國政府強行把新疆2000名維吾爾族兒童，與其父母分離。中國外交部發言人趙立堅回應時批評，鄭為一名「臭名昭著、受美國政府僱用的反華槍手。」重申中方希望有關方面能尊重事實，客觀公平看待涉疆問題。

趙立堅斥責，發表報告的組織為美國政府支持的極右翼組織，在過往曾多次發表反華言論，刻意詆毀中國的治疆政策，該報告只是故技重演的反華鬧劇。另針對英國傳媒稱，中方對維族人的迫害為「反人類罪行」，他強調，所謂迫害是一些反華勢力，為遏制打壓中國，而蓄意炮製聳人聽聞的話題，目的是在中方頭上扣上罪名。

趙指出新疆的人權事業不斷發展。在過去40多年來，維族人口從555萬增長到1200多萬，增長多達一倍；在2014至2019年間，新疆地區生產總值年均增長7.2%，新疆居民人均可支配收入每年平均上升9.1%，貧困發生率從19.4%降低到1.24%。可見，新疆人民的生活水平正不斷攀升。